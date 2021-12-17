Россия выдвинула НАТО и США конкретный список стратегических предложений для снижения напряженности в Европе, который уже окрестили "геополитическим ультиматумом".

МИД России сообщил, каких гарантий безопасности Москва хочет от Альянса и Вашингтона. Среди них - отказ от дальнейшего расширения и размещения вооружений на восточном фланге Альянса, в частности запрет на вступление Украины в НАТО.

"Страна" разбирались, как может отреагировать Запад и чего ждать дальше Украине.

Что предлагает Россия и как реагирует Запад

Итак, список Кремля включает в себя следующие пункты.

Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины; Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте; Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга; Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте; Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие; Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии; Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны; Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к Альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Москва заявила, что пренебрежение ее интересами спровоцирует "военный ответ", наподобие Карибского кризиса 1962 года, когда чуть не вспыхнула ядерная война между США и СССР.

Кроме договора с Альянсом, МИД России также предлагает заключить отдельное соглашение и США. Там также содержится норма об отказе от включения в НАТО стран бывшего СССР.

"Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - говорится в предложенном России проекте соглашения.

В этом договоре также прописывается, что "Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны".

Кроме того, Россия предлагает США взаимно:

Воздержаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, "где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности";

Воздерживаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений;

Поддерживать диалог и осуществлять взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности;

Не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны;

Исключать развертывание ядерного оружия вне национальной территории;

Ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории;

Не осуществлять подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия;

Не проводить учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.

На Западе предложения не только не отвергли сходу, но и согласились "обсуждать".

В то время как глава НАТО Йенс Столтенберг традиционно исключил всякие договоренности, лишающие Украину права вступить в военный альянс, мол, это решение зависит от самой Украины и 30 стран НАТО, в США заявили, что готовы эти предложения обсуждать и скоро свяжутся с РФ по предложениям президента России Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Белого дома агентству Reuters.

"Мы готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности и стратегические интересы. Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами и скоро свяжемся с правительством России по поводу дальнейших шагов", - приводит агенство слова чиновника.

А агентство Блумберг сообщает, что в США часть предложений России сочли приемлемыми, а часть нет, но готовы обсуждать и уже на следующей неделе подготовят ответ.

Впрочем, западные СМИ предполагают, что часть стран НАТО могут воспротивиться любым договоренностям с Россией.

"Страны НАТО наверняка отреагируют крайне негативно - особенно Польша и Прибалтика. Они уже предупредили, что Россия стремится вернуть регион в свою сферу и видят в документе попытку Москвы ограничить их суверенитет... В то же время уже сейчас на пути Украины к членству есть серьезные препоны - в том числе территориальный спор с Россией насчет аннексированного Крыма", - пишет Guardian.

Но есть также мнение, что ведущие страны Запада готовы согласиться с условиями России ради снижения эскалации.

"Америке нужна идея получше, чем расширение НАТО, чтобы сохранить мир. При всем уважении, Украина и другие советские страны - это не те места, куда мы должны отправлять войска США сражаться и умирать", - делится мнением в колонке USA Today

автор Майкл О’Хэнлон.

Среди экспертов нет единого мнения, насколько реально заключение подобного соглашения между США, НАТО и Россией.

Часть полагает, что Россия намеренно выдвинула невыполнимые предложения Западу, чтобы в итоге Запад пошел на уступки по части из требований.

"Не исключено, что в конце концов Запад уступит, чтобы предотвратить войну, которую он не хочет. Ведь российско-украинская война - это проигрыш для западных государств: либо они выглядят беспомощными, если ничего не сделают и Украина потерпит поражение, либо они чувствуют себя вынужденными вмешаться, рискуя более широкой войной с Россией, которую никто не хочет. По-чеховски Путин повесил пресловутый пистолет на стену - сработает он или нет во втором акте - кульминацию еще предстоит написать", - сказал нам обозреватель New Yorker Джошуа Яффа.

"Споры внутри НАТО, деление на западноевропейский и проамериканский лагеря"

Политолог Константин Бондаренко полагает, что за предложениями России стоит несколько целей. И сравнивает предложение России с "казусом Вышинского" от 1949 года.

"После создания в апреле 1949 года Североатлантического альянса министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский направил от имени Советского Союза заявку на членство в НАТО, заранее понимая, что ему откажут. Факт отказа был по полной использован советской стороной для демонстрации агрессивных намерений НАТО и создания образа внешнего врага. Нынешние российские лидеры выдвинули предложения о гарантиях взаимной безопасности, понимая, что НАТО на них не согласится. Но в отличие от 1949 года внутри блока нет консенсуса по многим вопросам - в том числе и по вопросу отношений с Россией. Поэтому предложение России приведёт ещё и к спорам внутри НАТО, к ещё большему делению на западноевропейский и проамериканский лагеря. Ну а для внутреннего потребления Россия будет на основе отказа НАТО культивировать образ внешнего врага, что будет служить большей консолидации российского общества. С дипломатической и политической точки зрения - безошибочный шаг", - сказал нам Бондаренко.

Таким образом Россия пытается добиться признания от Запада территории бывшего Советского Союза в качестве зоны безопасности для России, демилитаризировать их, говорит политолог Руслан Бортник.

"Это касается не только Украины, но и Грузии, стран Азии. То, что документ опубликован, означает, что диалог идет сложно, возможно, находится в тупике и далек от успеха. Публикация этого договора означает, что Россия обращается к широким кругам элит на Западе, к общественному мнению Запада, в части поиска поддержки такого прагматичного решения и демонстрации того, что Россия не хочет чего-то чрезмерного, глобального, и беспокоится только о своих границах. В то же время эта публикация выглядит как ультиматум, в случае неприятия которого Россия угрожает более активной военно-политической позицией. В этом договоре есть как вопросы о глобальной безопасности, так и вопросы, которые касаются непосредственно интересов России, что тоже интересно. Фактически Москва предлагает западным элитам обменять безопасность России и демилитаризацию стран вокруг России на элементы глобальной безопасности - разоружение, разведение сил и войск, уменьшение ракетно-ядерного напряжения", - говорит Бортник.

"Всё изложенное в требованиях к США и НАТО отражает позицию и претензии России, которые высказывались давно, но особенно интенсивно в последние несколько недель. Вопрос в целеполагании: зачем предложен такой документ. Невозможно представить себе не только принятие его западными визави, но даже начало какого-то диалога на этой основе.

С точки зрения США и НАТО это означало бы капитуляцию перед Москвой, что политически неприемлемо, да и не вполне ясно, почему вдруг – в Вашингтоне и европейских столицах не видят острой причины идти на такие революционные изменения по пересмотру сложившейся после холодной войны системы европейской безопасности. Проще говоря, нет достаточной угрозы. В Москве это, надо полагать, понимают. Может быть и другая цель – получить отказ, чтобы сослаться на то, что «мы предлагали, а теперь извините». Иными словами, развязать руки для действий по пересмотру существующей системы отношений, которые в Кремле считают целесообразными.

В таком случае следует ожидать дальнейших шагов, призванных продемонстрировать решимость России всё-таки изменить нынешнюю ситуацию и без согласия собеседников на Западе. Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Так что теперь наиболее интересно, какого рода действия планируется предпринять в случае негативного ответа адресатов", - пишет телеграмм-канал "Россия в глобальной политике.

В целом среди экспертов, бытует скептическое отношение к перспективам договоренностей между Западом и Россией по предложенному Москвой перечню пунктов.

Однако ряд опрошенных нами западных дипломатов настроены несколько по иному.

Они отмечают, что пусть и не на все пункты, но на многие из них ради деэскалации ситуации в Европе Запад может пойти. Но ключевым препятствием для любых договоренностей остается ситуация в Украине.

Один из дипломатов обратил внимание "Страны" на заявление заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который назвал деэскалации ситуации в Украине главным условием для начала переговоров представителей альянса с Россией о гарантиях безопасности.

"Запад не против был бы договорится с Россией о неких глобальных вещах. Особенно в контексте нарастающего противостояния США и Китая. В конце концов когда-то ж договорились во время холодной войны по нейтралитету Финляндии и Австрии. Но у Запада есть и свои, встречные, условия и предложения. В том числе, и по Украине. Запад может выставить России встречное предложение - Украина не вступает в НАТО, но при этом неподконтрольные территории Донбасса возвращаются Киеву без всяких условий вроде особого статуса; Либо лишь с формальным, для вида, выполнением этого условия. Еще одно условие может быть - отвод российских войск от границ Украины. Плюс - гарантии транзита газа через Украину после 2024 года. Вокруг этих условий и будут идти торги. Потому что выполнять все хотелки Запада Россия явно не хочет и не будет. Так же как и Запад не готов выполнять все требования России. Поэтому могут сойтись где-то посередине, а могут и вообще не сойтись. И Россия продолжит укреплять союз с Китаем, а Запад - наращивать военную поддержку Украины с перспективой разморозки конфликта в любой момент. Но то, что США и НАТО сходу не отвергли предложения и даже готовы обсуждать и вести диалог дает шанс на то, что компромисс теоретически возможен", - говорит источник в дипломатических кругах.