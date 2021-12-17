Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

О передаче проекта документа американской стороне сообщила пресс-служба МИД РФ, также на сайте ведомства разместили его текст.

Проект договора, подготовленного в РФ, включает в себя такие пункты:

Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины; Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте; Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга; Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте; Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие; Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии; Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны; Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Россия передала НАТО и странам Запада предложения о договорах по гарантиям безопасности, но ответа пока что нет.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности к переговорам с НАТО в любой нейтральной стране.