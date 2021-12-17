Зеленский больше не ждет защиты от НАТО

Хотя политика должна быть вещью логичной, на самом деле в ней много иррационального. Стоило Верховной Раде в 2019-м внести в Конституцию европейскую и евроатлантическую интеграцию как обязательный курс для Украины, как все пошло наперекосяк. Причем по обоим направлениям сразу.

Справедливости ради надо признать, что с евроатлантическим курсом и два года назад все было плохо. Петр Порошенко даже вынужден был отказаться от темы НАТО в предвыборной кампании, потому что ему сказали четкое "нет".

Но Владимиру Зеленскому за последние месяцы это "нет" сказали уже столько раз, что он больше не мог делать вид, будто все эти отказы нас не касаются. Вчера украинский президент впервые публично заявил о том, что "НАТО нам ничего не должно".

Сказано это было в контексте того, что в случае большой войны с Россией никто Украину защищать не будет. Но от такого заявления один шаг до признания того, что НАТО не должно Украину принимать к себе в члены. И тогда, может быть, прозвучит объективное и гордое: не хотите – и не надо.

Самое интересное в этой "евроатлантической" истории то, что заявление Зеленского прозвучало на саммите Восточного партнерства, который, по идее, должен быть посвящен второму стратегическому курсу – евроинтеграции. Однако первый день саммита украинский президент провел в разговорах с канцлером Германии и президентом Франции о Минских соглашениях и "Северном потоке - 2", а второй – в беседах с руководством НАТО о том, что оно нам ничего не должно.

Что окончательно подтвердило: "Восточное партнерство" как инструмент евроинтеграции окончательно умерло. А самое главное в том, что никакого инструмента ему на замену нет. Но у украинского руководства вряд ли найдется мужество сказать и в этом отношении ту же фразу: не хотите – и не надо.

Данилов уличил Байдена во лжи

Хотя Виталий Кличко все еще готовится к российскому вторжению, все остальные уже явно получили по этой теме команду "отбой". Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что российских войск на границе с Украиной недостаточно для того, чтобы совершить вторжение.

Правда, стоит отметить, что Данилов с самого начала был в оппозиции к тем, кто нагнетал атмосферу вокруг ситуации на украинско-российской границе. Когда американские СМИ вовсю шумели вокруг скопления войск РФ, которое они обнаружили возле границы Белоруссии и "переместили" к нашим границам, секретарь СНБО делал недоуменное лицо и откровенно заявлял, что не понимает, зачем все это нагнетается.

Потом в эту информкампанию подключилось и украинское руководство, после чего Данилов на некоторое время замолчал. Вчера же он заговорил снова, объяснив, что в районе украинской границы находится 92 тысячи российских военнослужащих, а для вторжения нужно 500-600 тысяч.

Но и это еще не все. Секретарь СНБО в своем объяснении дезавуировал и тех украинских чиновников, которые подключились к теме вторжения, и самого Джо Байдена. В интервью Reuters он заявил, что в последние недели было "некоторое" увеличение численности войск РФ на нашей границе, но оно не было настолько критическим, чтобы можно было говорить об опасности вторжения. Проще говоря, Данилов заявил (да еще и западному СМИ!), что все нагнетание ситуации вокруг "российского наступления" было туфтой.

Нельзя исключать, что подобное заявление секретарь СНБО сделал не просто так: ведь если нет угрозы российского вторжения, то тогда и не нужно слушать Байдена, который настаивает на предоставлении Донбассу "особого статуса". Впрочем, нельзя исключать и то, что никакого глубокого смысла в заявлениях украинского чиновника не было. Все-таки не стоит забывать, что мы говорим о Данилове.

Без еды, но с книгами: как власть помогает шахтерам

О том, что в действиях нынешней власти не стоит искать глубоких смыслов, говорит и вчерашняя ситуация с внеочередным заседанием Верховной Рады.

В течение нескольких дней "слуги" пиарились на том, что соберут это внеочередное заседание с одной целью – принять, наконец, решение по долгам перед шахтерами, чтобы те перестали бастовать.

Заседание собрали. И приняли на нем нужный законопроект… в первом чтении. Учитывая тот факт, что до конца года у парламента осталось всего одно (сегодняшнее) заседание, "слуги" завершили свой пиар тем, что помахали горнякам ручкой, объяснив, что в 2021-м им долгов по зарплатам (а это уже почти 2,5 млрд гривен!) не видать. Мол, мы будем отмечать Новый год в элитных ресторанах, а вы можете бастовать и дальше.

А потом – видимо, чтобы добить шахтеров, – большинство еще и проголосовало за то, чтобы парламент не собирался аж до 25 января. Что автоматически означает отсутствие погашения задолженности еще минимум полтора месяца.

В итоге ситуация выглядит так, что горняки могут и не работать – долги по зарплатам им все равно не отдадут. Зато могут вакцинироваться – и тогда получат тысячу. Еды на нее, правда, все равно купить не смогут, но зато смогут купить книги.

Логика точно в стиле французской королевы Марии-Антуанетты, которая о бунтующем из-за голода плебсе сказала: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные".

Вчера ОПЗЖ заявила, что будет требовать на сегодняшнем заседании парламента выделения хотя бы миллиарда для шахтеров, чтобы у них на Новый год все-таки была и еда, а не только книги. Будем надеяться, что "слуги" услышат оппозицию. Потому что в ином случае им самим следует начать читать книги о Французской революции – чтобы понять, как именно закончила жизнь Мария-Антуанетта.

В туалет – через студию: как топят телеканал "Рада"

Пока "слуги" творили глупости в зале Верховной Рады, перезапущенный для их пиара телеканал "Рада" на второй день своей новой жизни окончательно утонул в скандалах.

Вчера, правда, уже не было никаких официальных заявлений от самого телеканала, как никто и не вспоминал о скандальном видеоролике. Потому что новых "зашкваров" хватало с головой.

Началось все с Петра Порошенко, который "вдруг" ворвался в новую студию "Рады" и рассказал там все, что думает насчет использования госсредств для пиара власти. Причем если раньше скандалы с участием экс-президента выглядели притянутыми за уши, то вчера все было органично – ведь студию телеканала действительно устроили в проходе на пути из сессионного зала в женский туалет.

О превращении парламентского телеканала в рупор власти вчера вообще говорили все, вплоть до бывших "слуг". В результате уже даже завели речь о том, чтобы отказаться от ребрендинга и вернуться к старому формату, который был откровенно устаревшим, но ни у кого не вызывал претензий.

"СП – 2" могут не запустить до лета: кто проиграет от этого?

Bloomberg вчера сообщил, что немецкий регулятор не будет принимать решение по "Северному потоку – 2" в течение всего первого полугодия 2022 года.

Кроме того, Европарламент призвал не вводить в действие "СП – 2", даже если он будет соответствовать европейскому законодательству. Так что, как видим, способ достижения целей Вашингтоном через массированные кампании СМИ работает. И не исключено, что немецкий регулятор под давлением созданного общественного мнения действительно будет тянуть с решением до лета.

Вот только проблема в том, что проигравшими в этой ситуации оказываются вовсе не те, на кого нацелена американская медиа-атака.

Да, у "Газпрома" простаивает многомиллиардная инвестиция в новый газопровод. Но это одна сторона медали. А на другой стороне – подорожание газа на европейской бирже на фоне новостей от Bloomberg до 1700 долларов за тысячу кубометров.

Кстати, выигрыш непосредственно от подорожания для российской компании не такой уж и большой: она уже сообщала, что работает, в основном, по долгосрочным контрактам и на спотовый рынок поставляет немного. Однако огромный выигрыш для "Газпрома" в другом: напуганные ценами на бирже, все европейские страны (кроме Украины) бросились подписывать долгосрочные контракты.

Молдавия подписала с россиянами пятилетнее соглашение о газе по 450 долларов – почти в два раза дороже, чем было по старому контракту, – да еще и погасила все долги. Венгрия получила газ намного дешевле, но при этом согласилась, чтобы он шел через Турцию, а не через Украину.

И это только начало. Чем дольше будет длиться газовый кризис, тем больше европейских контрактов подойдет к концу и тем больше новых контрактов будет подписываться на условиях, выгодных для "Газпрома" и России. А в таких условиях Москва может и подождать с вводом в строй "СП – 2".

Ведь, в конце концов, газ-то в Европу все равно идет в нужных объемах. Просто не по морскому дну, а через Украину, Белоруссию, Польшу и Словакию, которые продолжают получать деньги за транзит. Но оплачивает, в конечном итоге, этот транзит не "Газпром", а западноевропейские потребители, которые и являются главными потерпевшими в этой ситуации.

В выигрыше от нее Белоруссия, Польша и Словакия. А вот с Украиной все не так однозначно. С одной стороны – из-за неработающего "СП – 2" мы получаем больше денег за транзит, с другой – из-за отсутствия долгосрочного контракта – покупаем газ на спотовом рынке по заоблачным ценам на газ на внутреннем рынке для промышленных потребителей (они привязаны к ценам в Европе).

И тоже из-за неработающего "СП – 2".

Учитывая тот факт, что деньги за транзит нельзя использовать для компенсации цен на газ для промышленности (для населения опосредованно их все-таки используют), становится очевидно, что от всей этой ситуации украинские производители проигрывает даже больше, чем немецкие потребители. И почему хлеб дорожает каждую неделю.