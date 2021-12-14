"Гоги-гейт" как символ развала Украины

Скандал недели – история с замом министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который был вчера уволен. Началась сама история еще в субботу, причем была быстро "подсвечена" в СМИ, хотя поначалу даже не сообщалось, кто именно устроил скандал на блокпосту Донбасса. И даже после того, как выяснилось, что речь идет о заме Монастырского, вся эта история еще не набрала максимальных оборотов.

Однако в итоге вышла на самый верх – вплоть до президента, с которым, как оказалось, Гогилашвили связан весьма крепко.

Владимир Зеленский, в отличие от большинства граждан, с самого начала знал, кто такой Гогилашвили. И отреагировал на скандал оперативно, потребовав уволить чиновника, – что похвально, но в свете выявившихся фактов выглядит скорее как попытка максимально быстро замять историю, которая неизбежно дойдет до него самого.

И она дошла. Причем вчера речь шла уже не столько о самом скандале на блокпосту, сколько о личности Гогилашвили и о том, как такая личность смогла забраться на верхушку властной вертикали в одном из самых ответственных министерств.

В этой истории каждый мог найти для себя, что хотел: и уголовное прошлое замминистра, и связь с Зеленским через жену, и наркотический след, и даже госизмену через российский паспорт. Но все эти факты важны именно тем, что речь идет об одном из высших руководителей Министерства внутренних дел.

И тут дело уже не только в конкретном Гогилашвили и даже не в конкретном Зеленском, протащившем в руководство полицией наркокриминального элемента, женатого на его помощнице. Дело в системе, которая позволила Зеленскому это сделать.

Помнится, семь лет назад власти победившего Майдана подняли шумиху вокруг гражданской жены Януковича, которую трудоустроили помощником народного депутата. И как раз на фоне этого поступка, который ни на что не влиял, разворачивалась кампания по системному уничтожению государственного управления.

Когда "активисты" пошли в министры и замы министров, когда во время "реформы полиции" в нее брали за "правильные взгляды" и не брали тех, кто считал правильным защищать государство от "активистов", – именно тогда началось разрушение, которое к 2021 году дошло до абсурда.

И сейчас уже ясно: у Украины может быть будущее только в том случае, если в госуправление и правоохранительные органы вернут профессионалов, вычистив из него "активистов", "соросят", родственников жен-мужей "кварталовцев" и прочих дилетантов. Если этого не произойдет, не нужно будет никакой агрессии – они сами уничтожат страну изнутри.

Вопрос референдума по Донбассу: о чем умолчал Зеленский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера задал вопрос, который должны были задать в Украине еще двумя днями ранее: как может быть сформулирован вопрос на референдуме по Донбассу, о возможности которого в пятницу заявил Зеленский.

И это действительно один из ключевых вопросов для нашей страны, поскольку очевидно: если референдум действительно будет, то все зависит от того, как его суть разъяснят избирателям. Ведь все знают, что в Украине 80% – за мир, но само понимание путей достижения мира у многих отсутствует.

И это не вина самих граждан – это вина власти, которая на самом деле мира не хочет. Если бы хотела, то вела бы информационные кампании не по вступлению в НАТО, а по тому, на каких условиях в Украину может вернуться мир.

И тогда пришлось бы рассеять существующие у значительной части населения иллюзии относительно того, что возвращение Донбасса возможно на условиях, которые существовали до 2014 года. И что есть лишь два способа решения проблемы: либо военный (который на словах отвергает власть и против которого 80% граждан), либо через Минские соглашения.

И если бы гражданам объяснили, что есть выбор только между бесконечным продолжением войны и автономным Донбассом, результат референдума был бы очевидным.

На самом деле самому Владимиру Зеленскому (и даже пять лет назад Петру Порошенко) ясно, что особый статус Донбасса лучше войны, что это, пусть и медленный, но путь к восстановлению единого государства.

Однако этот путь ставит крест на построении националистической моноэтнической Украины – и именно потому против него так активно выступают ультраправые. А власть сегодня боится радикалов больше, чем потери избирателей и гипотетического российского вторжения.

Поэтому и вопрос о референдуме пока является гипотетическим.

Ломаченко: флаг Аккермана вместо флага Украины

Тем временем на выходных произошла история, которая продемонстрировала, что запрос на возврат к многонациональному деидеологизированному проекту Украины существует, и он весьма силен. Выразителем этого запроса стал украинский боксер Василий Ломаченко, который после победы в бое с ганцем Ричардом Комми вышел на ринг не с флагом Украины, а с флагом родного города Белгород-Днестровского, который он к тому же называет историческим именем Аккерман.

Ломаченко не обвинишь в отсутствии патриотизма: он из тех, кто не меняет гражданство по той причине, что собственное государство ничем не помогает и что в нем ни один телеканал даже не показывает трансляцию боя, которую смотрел весь остальной мир. Но флаг Белгород-Днестровского (Аккермана) вместо флага Украины – это его способ показать, что он не хочет быть лицом страны, которая отказывает в праве на существование жителям его родного города с их языком и исторической памятью.

И это взгляды не одного Ломаченко – их разделяют миллионы жителей Харькова и Одессы, Запорожья и Николаева, Днепра и даже Киева. Значительная часть граждан Украины голосовала за Зеленского именно для того, чтобы он вернул им страну, в которой они находятся во внутренней эмиграции. Он выбрал более легкий путь – пойти по проторенной дорожке Порошенко.

Ломаченко же дал понять, что это не его путь. И что он выйдет на ринг с флагом Украины тогда, когда это будет его Украина.

Пекин в ожидании "отчета" Путина

Когда Джо Байден в течение двух дней провел две онлайн-беседы – сначала с Владимиром Путиным, потом с Владимиром Зеленским, – зе-боты стали продвигать мысль о том, что образовался "большой треугольник" трех политических лидеров, в котором будут решаться глобальные геополитические проблемы. Вчерашний день показал, что "большой треугольник" действительно существует, только украинского президента в нем нет.

Вчера МИД Китая анонсировал онлайн-переговоры лидера своей страны Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Этот разговор обязательно должен был состояться, поскольку ясно: даже если Байден и Путин в своей беседе ни разу не упомянули слово "Китай", все равно она была в первую очередь о Китае. И Путин должен сообщить своему юго-восточному союзнику, о чем именно шла речь.

Сегодняшний "большой треугольник" – это Байден, Си Цзинпинь и Путин. Безусловно, президент России является в нем самым слабым партнером, однако в ситуации, когда Вашингтон и Пекин ведут непримиримую битву за право быть сверхдержавой номер один, именно Россия является тем фактором, который становится решающим в этой войне.

Только Москва способна обеспечить Пекин необходимыми ресурсами, сведя на нет эффективность любых антикитайских санкций (как сейчас во многом Пекин сводит на нет эффективность антироссийских санкций Запада). И только Москва способна в союзе Пекином обрушить основу экономического могущества Штатов – доллар (то же могут сделать Евросоюз и страны ОПЕК, но у них нет для этого достаточной мотивации).

Именно эти факторы вводят Путина в геополитический треугольник, где большая игра только начинается. Украина же в этой игре – только карта, хотя и козырная. И в этом качестве нам, увы, придется лишь наблюдать за этой игрой, пребывая в той части колоды, которая находится в американских руках. И ждать, когда нашу карту бросят на игорный стол.