В Украине разгорается скандал по поводу боксера Василия Ломаченко - после его победы над африканцем Ричардом Комми.

Дважды олимпийский чемпион Ломаченко вышел на ринг, обернутый не в украинский флаг, а в знамя Белгород-Днестровского - его родного города.

Против боксера, который уже давно раздражает националистов, поднялась очередная волна хейта - но многие и поддержали Ломаченко.

Также интересно, что ни один украинский телеканал его бой не транслировал. Не исключено, что из-за политических взглядов боксера.

"Страна" разобрала историю с флагом Ломаченко и реакцию на нее.

Патриот Аккермана

В ночь на 12 декабря Василий Ломаченко одержал свою 16-ю победу - одолел уроженца Ганы Ричарда Комми. Украинец отобрал у него чемпионский пояс IBF.

После боя Василий набросил на плечи флаг Белгород-Днестровского.

Он представляет собой две красные горизонтальные полосы и третья посредине - желтая. На ней изображены гроздья винограда - символ того, что это был издавна край виноградников.

Это знамя стало официальным в 1996 году. Оно вывешивается в городе наравне с государственным флагом.

Ломаченко давно является патриотом своего родного Белгород-Днестровского. Он, кстати, называет его на старый манер - Аккерман.

Боксер живет именно там, хотя может себе позволить переехать в любой город мира. Некоторые боксерские конферансье по просьбе Василия объявляют его на ринге From Akkerman, Ukraine. В одном из интервью Ломаченко говорил, что в городе все называют себя аккерманцами.

"Здесь моя родина, здесь я родился, здесь мои родители, все мои предки", - отвечал боксер на вопрос, почему продолжает жить в Белгород-Днестровском и не уехал в США, куда его приглашали.

Он часто возит флаг своей малой родины в другие страны: например, тренируясь в Калифорнии перед боем с Хорхе Линаресом, Ломаченко в 2018 году поднимал флаг Белгород-Днестровского.

В городе работает основанный Василием боксерский клуб "Аккерман". Сам же Ломаченко выкладывал видео, как тренируется на стенах главной (помимо него самого) местной достопримечательности - аккерманской крепости.

То есть Ломаченко - патриот родного города. Но на международный ринг с его флагом выходит впервые. Да еще и вместо украинского знамени, которое обычно использовал после всех международных побед.

Что многие расценили как некий политический манифест.

Особенно на фоне того, что Василий, как и его коллега по рингу Александр Усик - прихожанин УПЦ, практически всегда говорит по-русски и не поддерживает националистическую повестку.

Ломаченко и Усик снялись в фильме "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где говорится, что русские и украинцы - один народ, и нужно заканчивать конфликт между ними. После чего боксеры попали на "Миротворец".

Сам Ломаченко пока не комментировал историю с флагом. Но ее начали бурно обсуждать в соцсетях

"Победа спортсмена и поражение политики властей"

После выхода с флагом города, а не страны на официальный инстаграм к Ломаченко пришли его противники и начали критиковать боксера.

Впрочем, среди комментаторов было больше тех, кто защищал Лому и удивлялся, почему его бой не показал ни один украинский телеканал - поединок можно было посмотреть лишь за деньги в интернете.

Слова поддержки Ломаченко раздаются среди лидеров мнений. Люди пишут о том, что от боксера, которого его государство не поддерживает, сложно ждать каких-то других шагов.

"Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом своего родного города и победил.

Это победа спортсмена и поражение государства и его политики", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города. По этому поводу у патриотов очередное бурление. Как же ж так? Все стараются с патриотами заигрывать – это норма. А Ломаченко не заигрывает. Разве так можно?

В Украине национализм - путевка в жизнь. Даже бывшие комсомольцы, далекие от национализма как от космоса, предпочитают публично строить из себя бандеровцев из Коломыи. Пусть ты просто воруешь из бюджета – в вышиванке и это делать и лучше, и спокойнее.

В результате формируется некий консенсус – все вокруг патриоты, все вокруг свои. А если кто-то из публичных лиц выбивается из стройных патриотических рядов, то это вызывает как минимум недоумение.

Так вот, Ломаченко на йуху вертел эти все негласные правила игры. Он абсолютно самодостаточен. Может себе позволить делать, что хочет. Скажите спасибо, что с флагом Новороссии не вышел", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"После победы над Комми Ломаченко вышел на ринг не с украинским флагом, а с флагом Белгорода-Днестровского.

В связи с чем политические украинцы уже обвинил его в зраде, а флаг назвали тряпкой.

Уважение к символам городов на территории их же страны показательно, но мы не об этом. После того, как эти самые политические украинцы поливали Ломаченко г@вном, радовались его поражениям и так далее, они правда ожидали какого-то другого отношения?

Парни, вы сами создаёте условия, когда взять в руки украинский флаг означает признать солидарность с вашим узколобым агрессивным идиотизмом.

Вы попускаете украинский флаг. Не мы", - считает журналист Юрий Ткачев.