Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал проведение расследования из-за скандала своего заместителя Александра Гогилашвили на блокпосте в Донецкой области.

Об этом министр написал в Facebook.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя Министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед Премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", - заявил Монастырский.

Напомним, заместитель министра внутренних дел ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосте полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов, "вы что не видите кто я?!".

Кроме этого, "Страна" сообщала, что недавно н блокпосте в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю. Как утверждают полицейские, водитель был пьяным и попытался прорваться.