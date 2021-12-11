Авто замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили не остановилось на блокпосту на въезде в Донецкую область по требованию полицейских. Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими.

Видео опубликовал YouTube канал "Остання крапля".

Заместитель министра внутренних дел ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосте полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов, "вы что не видите кто я?!".

Видео наполнено интересными цитатами Гогилашвили:

"Замминистра с таким е@алом как у меня он один всего"

Очень приятно!

А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет

"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!".

"Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!"

"Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

- Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем?

- Ну МВД

- Ну мы в одном месте работаем?

- Ну...

- Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!!

- В 14 році тут були всі...

"То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

Александр Гогилашвили курирует в МВД тему наркотиков и является мужем помощницы Владимира Зеленского по "Кварталу 95" Марии Левченко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на блокпосту в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю. Как утверждают полицейские, водитель был пьяным и попытался прорваться.