Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту. Фото: скриншот из видео

Авто замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили не остановилось на блокпосту на въезде в Донецкую область по требованию полицейских. Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими.

Видео опубликовал YouTube канал "Остання крапля".

Заместитель министра внутренних дел ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосте полиция требовала сделать остановку. Авто по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

После остановки Александр Гогилашвили начал скандалить и угрожать сотрудникам правоохранительных органов, "вы что не видите кто я?!".

Видео наполнено интересными цитатами Гогилашвили:

  • "Замминистра с таким е@алом как у меня он один всего"
  • Очень приятно!
  • А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет
  • "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!".
  • "Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!"
  • "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"
  • - Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем?
  • - Ну МВД
  • - Ну мы в одном месте работаем?
  • - Ну...
  • - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!!
  • - В 14 році тут були всі...
  • "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

Александр Гогилашвили курирует в МВД тему наркотиков и является мужем помощницы Владимира Зеленского по "Кварталу 95" Марии Левченко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на блокпосту в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю. Как утверждают полицейские, водитель был пьяным и попытался прорваться.

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