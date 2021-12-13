Президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут встречу в онлайн-формате.

Об этом сообщил Global Times со ссылкой на официального представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Разговор глав двух государств должен состояться в эту среду, 15 декабря.

Предыдущий разговор президента России и председателя КНР состоялся 25 августа. Тогда Путин и Си Цзиньпин обсуждали по телефону ситуацию в Афганистане, власть в котором захватил "Талибан".

Кроме того, лидеры обсуждали сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в рамках внешнеполитических ведомств, а также отметили, что отношения России и Китая динамично развиваются во всех областях.

Напомним, 16 ноября состоялась первая видеовстреча между двумя президентами стран-соперников Китая и США - Байденом и Си Цзиньпином - прошла без прорывов, при этом оставив открытыми проблемные вопросы вроде противостояния вокруг Тайваня. "Страна" разобралась, что означают переговоры Байдена и Си Цзиньпина.

Позже, 7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Мы также писали об отчетах президентов о саммите.