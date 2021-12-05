15 ноября Российская Федерация провела успешные испытания противоспутникового оружия: с помощью неназванной Минобороны РФ ракеты был сбит старый военный спутник "Космос-1408" (спутник радиотехнической разведки типа "Целина-Д").

Точнее, первыми об испытаниях сообщили Соединённые Штаты Америки, причём в довольно нервной манере. Госсекртарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников".

Позже НАСА сообщило, что для операции была использована ракета системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль", применяемая с середины десятых годов и сменившая в роли главной российской противоракеты принятую на вооружение в 1995 А-135.

А в НАТО обвинили Россию в попытках начать милитаризацию космоса.

"Действия России представляют собой пример безответственного поведения и ставят под угрозу безопасность, экономические, научные и коммерческие интересы всех стран и субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Совета НАТО.

Среди прочего Россию обвинили в том, что в результате уничтожения спутника образовалась масса космического мусора, которая может угрожать космическим аппаратам стран мира.

Впрочем, все эти заявления выглядят впечатляюще, лишь если не вспоминать о том, что в феврале 2008 года США провели в точности аналогичные испытания, уничтожив ракетой RIM-161 Standard Missile 3 старый американский военный спутник.

Ещё раньше, в 2007 году, испытания противоспутниковой ракеты провёл Китай, уничтоживший свой спутник FY-1C. В настоящее время в активе Китая по крайней мере три таких испытания: последнее с использованием ракеты Dong Neng-3 произошло в 2015-м.

Обеспокоенность китайскими испытаниями практически в тех же выражениях, что и в этом году в отношении российских, высказывали США, Япония и Австралия.

В 2019 году противоспутниковую ракету испытала Индия, сбившая космический аппарат на низкой околоземной орбите.

В том же году средство заатмосферного перехвата баллистических целей испытал Израиль, использовавший для этого ракету "Хец-3".

Таким образом, в мире насчитывается по крайней мере пять стран, обладающих испытанными образцами противоспутникового вооружения. И военные действия в космическом пространстве становятся уже не просто теоретически обсуждаемой перспективой, но, вероятно, станут неотъемлемой частью глобального военного конфликта в будущем.

И начался процесс милитаризации околоземного космического пространства далеко не вчера.

Немирное небо

Собственно, само освоение космического пространства началось благодаря военным: и первый искусственный спутник Земли, и первый полёт человека в космос произошли благодаря разработке Советским Союзом эффективного средства доставки ядерных зарядов в США на случай превращения Холодной войны в горячую.

Однако покорение космоса открыло перед военными принципиально новые возможности в этом смысле. Действительно, что если разместить ядерный заряд не на борту баллистической ракеты, а на борту спутника, вращающегося вокруг Земли по орбите высотой в сотню-другую километров? В этом случае расстояние, которое предстоит преодолеть такой ракете "космос – Земля" до цели, а также время, которое ракета это расстояние будет преодолевать, сокращается до минимума. Перехват такой ракеты становится практически невозможным, а при наличии достаточного количества таких ракет в теории становится возможен так называемый обезглавливающий удар, когда внезапное нападение нанесёт противнику ущерб, делающий его неспособным ударить в ответ. Проще говоря, появляется возможность выиграть глобальную термоядерную войну.

Впрочем, если это можешь сделать ты, то это же может сделать и твой противник; жить в условиях постоянного страха обезглавливающего удара из космоса никому не хотелось, и в 1967 году, то есть уже через шесть лет после полёта первого человека в космос США, СССР и Великобритания заключили "Договор о космосе" (полное его название "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела").

Договор предусматривал запрет на провозглашение национального суверенитета над любой частью космического пространства, включая иные небесные тела, свободный доступ в космическое пространство для всех стран, а главное – запрет на размещении в космосе оружия массового поражения вообще и ядерного оружия в частности.

Однако "Договор о космосе" вовсе не предполагал полного запрета на использование космического пространства в военных целях. Так, и СССР, и США весьма активно использовали "интернациональное" космическое пространство в разведывательных целях. Действительно, зачем идти на хитрости и ухищрения с рискованными полётами вдоль национальных границ, если можно запустить в "интернациональное" космическое пространство спутники, которые могут свободно и на вполне законном основании летать где угодно и наблюдать за чем угодно?

Важной возможностью использования космического пространства как театра военных действий стало размещение там элементов системы противоракетной обороны, призванной в случае чего перехватить по крайней мере часть запущенных "наиболее вероятным противником" ядерных ракет. Наиболее известной является запущенная в 1981 году в США "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ), в рамках которой изучались возможности размещения в космосе самых разных систем противоракетной обороны: от, собственно, ракет-перехватчиков до более экзотических вещей – лазеров, электромагнитных пушек (рельсотронов) и тому подобного.

Интересный нюанс заключается в том, что значительная часть вооружений, предназначенных для отражения ракетного нападения, в теории могла бы иметь и наступательное использование и поражать цели в том числе и на Земле.

В СССР тоже не сидели сложа руки: с 1960-х начинается разработка спутников-перехватчиков (так называемых "истребителей спутников"). Для уничтожения спутников противника предполагалось использовать картечные заряды, а для обнаружения целей – мощные наземные радиолокаторы, построенные под Иркутском и Балхашом. Первое успешное испытание системы произвели в 1976 году, сбив специально для этого запущенный в космос спутник-мишень, а с 1978 года система была поставлена на боевое дежурство.

В свою очередь, в США начали разрабатывать и собственную систему борьбы с военными спутниками противника. В отличие от СССР, там пошли другим путём, сделав ставку на ракеты наземного, морского или воздушного базирования, способные поражать космические аппараты. Первой такой ракетой стала PGM-17 "Тор", позже ASM-135 ASAT, испытанная в 1985 году.

Окончание Холодной войны и распад СССР, казалось, положил конец гонки космических вооружений: в США в 1993 была закрыта программа СОИ, преемник СССР, Российская Федерация свернула работы над последним поколением противоспутникового вооружения "Наряд".

Новая эра

Возобновление, а точнее, активизация военно-космических программ в середине двухтысячных связана со множеством факторов: это и ухудшение российско-американских отношений, и появление на мировой арене Китая как претендента на статус мировой державы и, что немаловажно, существенный прогресс ракетно-космических технологий, сделавших орбитальные спутниковые группировки неотъемлемой частью военных комплексов развитых стран.

Большинство противокосмических систем США, впрочем, имеют, так сказать, двойное назначение – они позиционируются прежде всего как системы противоракетной обороны, призванные уничтожать вражеские баллистические ракеты. Но многие компоненты этой системы способны уничтожать и космические аппараты. В качестве примера можно привести уже упоминавшуюся выше RIM-161 Standard Missile 3 корабельного базирования или ещё более мощный наземный комплекс GMBD.

Россия, возможно, также расконсервировала советские наработки по спутникам-штурмовикам. Ещё в 2002 году тогдашний заместитель Министра обороны РФ Поповкин сообщил о возобновлении работ по последним советским программам этого рода. А в 2020 году НАСА с беспокойством сообщила о подозрительных манёврах российских военных спутников "Космос-2542" и "Космос-2543", "сблизившихся на опасное расстояние" с американским спутником-разведчиком KH-11, который входит в в разведывательную группу под кодовым названием Keyhole/Chrystal, состоящую из четырех спутников, способных вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

Официальных комментариев российской стороны на заявления американских военных не последовало.

В разработке "спутников-убийц" в США подозревают и КНР: по американским данным, Китай запустил уже несколько небольших спутников неясного назначения, которые могут использоваться в качестве "орбитальных снарядов", а также спутник, снабжённый манипулятором для возможного захвата и уничтожения других космических объектов.

Эти активности неизменно нервируют США. В частности, по словам главы командования космическими силами США генерала Джона Рэймонда, та же Россия "создаёт для себя на орбите возможности, которые позволят в дальнейшем использовать в своих интересах тот факт, что США полагаются на космические системы для обеспечения собственных интересов". В переводе на общепонятный слова американского генерала означают: Америка опасается, что в случае возможного конфликта может лишиться своей спутниковой группировки, что существенно снизит боеспособность американских войск, уже привыкших опираться на поддержку из космоса.

Так что события на околоземной орбите, похоже, развиваются в общей логике возврата к реалиям Холодной войны: в ситуации, когда глобальный конфликт ведущих держав мира становится всё более вероятным, его потенциальные участники пытаются обеспечить для себя максимально выгодную стартовую позицию на момент начала этого конфликта.

Примечательно, что с середины 2000-х Россия и Китай регулярно выступают с призывами ограничить милитаризацию космоса. Так, в 2004 году Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать в космосе системы вооружений, в 2008 году Россия и Китай внесли на рассмотрение Конференции по разоружению (КР) в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. В 2015 году страны представили на рассмотрение КР обновлённой версии документа.

12 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны взять на себя обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе (НПОК). За резолюцию голосовали Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Армения и 128 других государств. Против были 14 стран, включая США, Великобританию, Австралию, Францию, также голосовали против Грузия, Израиль, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Украина, Эстония.

Причины такого положения дел понятны: США и страны НАТО вообще не заинтересованы в ограничении космических систем, на которые США "полагаются для обеспечения собственных интересов". Но – кто знает? – возможно, успехи России и Китая в развитии собственных космических войск заставят всё-таки "западных партнёров" взглянуть на проблему и под другим углом.