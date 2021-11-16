В ходе испытания противоспутникового оружия Россия сбила спутник "Космос-1408".

Об этом вечера, 15 ноября, сообщила Космическое командование США.

"Россия... испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник Космос-1408, что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите", – говорится в сообщении.

По словам американских военных, образовалось около 1500 обломков, за которыми можно проводить мониторинг. Кроме того, они не исключают того, что в результате испытания на орбите также могут появиться "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые уже будет невозможно.

Спутник "Космос-1408" - советский спутник массой в 2200 кг, запущенный 16 сентября 1982 с космодрома Плесецк.

"Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран", – подытожил Дикинсон.

Российская сторона пока не подтвердила эти сообщения. Но если они соответствуют действительности, то речь идет о первом в истории примере успешного применения противоспутниковой ракеты. А это может полностью поменять весь расклад сил в мире. Так как теперь Россия сможет сбивать на орбите спутники США, "ослепив" тем самым американскую армию и спецслужбы.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 15 ноября, мимо Международной космической станции пролетел обломок и космонавтам пришлось укрываться в корабле "Союз". Космический мусор пролетел мимо МКС, однако уже в скором времени может вернуться.

Кроме того, мы также писали, что Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия. По его мнению, в результате якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.