Мимо МКС пролетел опасный космический мусор. Астронавты укрылись в корабле "Союз"
В понедельник, 15 ноября, мимо Международной космической станции пролетел обломок и космонавтам пришлось укрываться в корабле "Союз". Космический мусор пролетел мимо МКС, однако уже в скором времени может вернуться.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Космический мусор, в виде обломка спутника (какого именно не уточняется - Ред.) прошел мимо Международной космической станции. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19".
В космических кораблях экипаж укрывается на случай, если нужно будет экстренно эвакуироваться. Так может произойти, если до опасного сближения остается немного времени и его не хватает для маневра.
Космический мусор прошел мимо МКС, однако уже через короткое время, в течение примерно часа, может снова потревожить космонавтов.
"Мы пока обсуждаем возможность возвращения (экипажа на станцию - Ред.). Ориентировочное время следующего пролета – в промежутке между 08.38 и 08.44 (10.44 по Киеву - Ред)", - сказал наземный специалист экипажу.
Напомним, в ноябре МКС изменила орбиту, чтобы уклониться от обломка сбитого китайского метеоспутника.
Также сообщалось, что летом в Роскосмосе отказались выполнять уклонение МКС от космического мусора.