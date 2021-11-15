В понедельник, 15 ноября, мимо Международной космической станции пролетел обломок и космонавтам пришлось укрываться в корабле "Союз". Космический мусор пролетел мимо МКС, однако уже в скором времени может вернуться.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Космический мусор, в виде обломка спутника (какого именно не уточняется - Ред.) прошел мимо Международной космической станции. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле "Союз МС-19".

В космических кораблях экипаж укрывается на случай, если нужно будет экстренно эвакуироваться. Так может произойти, если до опасного сближения остается немного времени и его не хватает для маневра.

Космический мусор прошел мимо МКС, однако уже через короткое время, в течение примерно часа, может снова потревожить космонавтов.

"Мы пока обсуждаем возможность возвращения (экипажа на станцию - Ред.). Ориентировочное время следующего пролета – в промежутке между 08.38 и 08.44 (10.44 по Киеву - Ред)", - сказал наземный специалист экипажу.

Напомним, в ноябре МКС изменила орбиту, чтобы уклониться от обломка сбитого китайского метеоспутника.

Также сообщалось, что летом в Роскосмосе отказались выполнять уклонение МКС от космического мусора.