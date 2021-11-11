Международная космическая станция (МКС), на чьем борту сейчас находятся три человека, уклонилась от обломка китайского спутника, который должен был пролететь в нескольких сотнях метров, сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос".

Центр управления полетами успешно провел маневр уклонения, чтобы избежать угрозы столкновения, которое могло произойти 12 ноября в 4 утра. С помощью пристыкованного к российскому сегменту станции служебного модуля "Звезда" транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18" орбита МКС была поднята на 1,2 километра.

Баллистики рассчитали, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС должен пролететь фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Это часть метеорологического спутника, который Китай сбил в 2007 году при испытании своего противоспутникового оружия.

Сейчас на борту Международной космической станции работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Скоро к ним должен присоединиться экипаж миссии Crew-3: астронавты Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер.

Эту манипуляцию провели заранее, чтобы не мешать стыковке корабля Crew Dragon, которая намечена на 3:10 в пятницу, 12 ноября. Маневр не повлияет и на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.

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