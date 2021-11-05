Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции, запланированный на 6 ноября, отложен до 8 ноября. Причиной изменения планов стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщается на сайте НАСА.

"НАСА и SpaceX отказываются от запуска корабля 6 или 7 ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится на сайте управления по аэронавтике.

Вероятно, теперь запуск корабля Crew-3 к МКС состоится 8 ноября в 21:51 по североамериканскому восточному времени (3:51 по Киеву).

По информации НАСА, в запланированную дату, 6 ноября, на Восточном побережье США ожидаются сильные ветры, кучевые облака и грозы.

В НАСА отмечают, что возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится - на 7 ноября.

"Ближайшая возможность отстыковки корабля Crew-2 от МКС намечена на 7 ноября в 13:05 по североамериканскому восточному времени (19:05 по Киеву - Ред.), после чего корабль направится к Земле и приводнится у берегов Флориды. Запасной вариант начала возвращения со станции назначен на 8 ноября", - заявили в НАСА.

Первоначально запуск Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к МКС планировался еще 31 октября, однако был перенесен на 3 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за мощного шторма над северо-востоком США возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon. Это создало проблемы не только для старта и приводнения спускаемой капсулы в случае аварийного запуска, но и для посадки первой многоразовой ступени носителя Falcon 9 SpaceX на плавучую платформу в Атлантике.

Затем, 2 ноября, запуск вновь перенесли - на 6 ноября (7 ноября по Киеву) из-за медицинских проблем у одного из членов экипажа.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств: астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Несколько дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. После расстыковки с МКС корабль Crew Dragon-2 сойдет с орбиты и его спускаемая капсула с помощью парашютной системы совершит мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Ранее "Страна" показывала видео перестыковки Crew Dragon на МКС для освобождения шлюза.

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