Компания SpaceX готовится к запуску в космос миссии Inspiration4. В ее рамках на орбиту на трое суток отправится экипаж из четырех человек, среди которых нет ни одного профессионального астронавта - только туристы.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоится 16 сентября в 03:02 по Киеву с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Трансляцию запуска виссии ведет Ютуб-канал SpaceX.

Этот полет станет новой страницей в развитии космического туризма. Ранее в этом году в суборбитальном пространстве побывали экипажи туристов во главе с миллиардерами, владельцами частных космических компаний Blue Origin и Virgin Galactic.

Миссия Inspiration4 тоже имеет в составе миллиардера - 38-летнего Джареда Исаакмана, основателя и генерального директора компании Shift4 Payments, которая занимается обработкой цифровых платежей. Он оплатил проведение миссии и стал одним из членов экипажа.

Вместе с Исаакманом на низкой околоземной орбите проведут:

29-летняя Хейли Арсено, помощник врача в Детской исследовательской больнице св. Джуда (она станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе);

42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски;

51-летняя Сиан Проктор, геофизик и лицензированный пилот.

В рамках миссии Inspiration4 корабль Crew Dragon проведет три дня на орбите Земли, после чего войдет в атмосферу и сядет у побережья Флориды в Атлантическом океане.

Траектория полета Crew Dragon будет проходить выше расположения МКС и космического телескопа Хаббл.

Во время полета члены экипажа проведут несколько медицинских экспериментов.

Ранее "Страна" рассказывала по подготовке миссии к старту.

Мы также сообщали, что летом корабль SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе с двумя тоннами груза с МКС.