Компания SpaceX 10 ноября запустила на орбиту многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту.

Об этом сообщает NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (04:03 в четверг по киевскому времени - Ред.) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Корабль должен состыковаться с МКС в четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (02:10 по Киеву - Ред.).

#Crew3... 2... 1... and liftoff!



Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa