Российские войска захватят Донецкую область до зимы, после чего начнутся переговоры. Такое мнение высказал один из взводных командиров батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач в интервью изданию "Online.ua".

"Лично мое видение - они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль и дальше, возможно, какие-то переговоры", - сказал Деркач.

По его словам, о переговорах сейчас говорят многие в армии.

По данным Deep State, российские войска к югу от Курахово прорвались к селу Романовка, пытаясь разрезать украинские войска, которые находятся в образовавшемся там "кармане".

Ранее офицер "Азова" Роман Пономаренко заявил, что украинский фронт на Донбассе рухнул, и ситуация там уже вышла из-под контроля.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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