Вокруг населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области "сыпятся" фланги ВСУ.

Об этом пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

На левом фланге (к северо-востоку от Великой Новоселки) россияне "решают проблему" Раздольного и движутся на запад к селу Новый Комар.

Это создает "критические проблемы прямо сейчас", поскольку грозит окружением населенного пункта с севера (через Новый Комар проходит трасса, бои от нее идут в трех километрах).

На правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Великую Новоселку (до этой дороги осталось менее трех километров).

"Если враг одновременно захватит Новоселку и Новый Комар, то Великая Новоселка окажется в окружении. Я надеюсь, что этого не будет допущено, и просто повторится Угледар (откуда ВСУ успели вывести войска - Ред.)", - пишет Мирошник.

По его словам, Великая Новоселка имеет важное значение, поскольку выступает флангом и для Курахово, и для Гуляйполя в Запорожской области.

"После потери Великой Новоселки сразу же просядет Гуляйполе, которое потянет за собой и Орехов. Перспективы не очень, как видите", - добавил Мирошников.

Между тем российские войска к югу от Курахово прорвались к селу Романовка, пытаясь разрезать украинские войска, которые находятся в образовавшемся там "кармане".

Такие изменения появились на карте военного паблика Deep State.

Теперь россияне "пытаются через этот коридор забрасывать пехоту в деревню", сообщает украинский военный с позывным "Алекс". Также идут тяжелые бои уже за соседнюю Ильинку, добавил он.

Тем временем горловина этого полукотла стала меньше четырех километров (3,88 км, судя по карте Deep State).

Ранее о крупном продвижении россиян к востоку от Великой Новоселки сообщал военный паблик Deep State.

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