Россияне захватили Дальнее к югу от Курахово Донецкой области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Также сообщается, что армия РФ продвинулась возле того же Дальнего, Антоновки, к юго-востоку от Дальнего и в самом Курахово.

Кроме того, продвижение зафиксировано в Торецке, возле Золотой Нивы и Трудового (юг Донецкой области), Пустынки (южнее Покровска) и Селидово.

Напомним, вчера Deep State сообщал, что российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам.

Также военный паблик подтверждал продвижение российских войск в Курахово.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. РФ применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.