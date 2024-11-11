На Кураховском направлении назревает катастрофа.

Об этом заявляет военный ресурс Deep State.

Он подтверждает, что россияне пытаются обойти Курахово с флангов, атакуя с севера, юга и востока, и перерезать основные дороги снабжения. Постепенно им удается продвигаться.

С севера войска РФ уже заходили в Сонцовку, но пока не закрепились там (хотя украинские военные утверждают обратное). Параллельно они атакуют Берестки и Старые Терны. С юга до трассы им остается около 10 км, а оборонные укрепления ВСУ в этом месте "оставляют желать лучшего". С востока россияне заходят на окраины Курахово, пытаются закрепиться и накопить силы.

Потенциально самым опасным участком в ближнесрочной перспективе является "карман" в районе населенных пунктов Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка.

"Должны еще раз напомнить, что ложь нас всех погубит, но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу", - резюмирует Deep State.

Мы тоже подробно писали об угрозе для ВСУ на Кураховском направлении.

Между тем утром появились сообщения о том, что к западу от Курахово подорвана дамба водохранилища, и это может повлиять на ситуацию на фронте. Официально эта информация пока не подтверждена.