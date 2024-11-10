К концу этой недели на фронте под Курахово Донецкой области наметились две тенденции, угрожающие подразделениям украинской армии, обороняющим город.

Первая тенденция – закрепление российских сил в селе Сонцовка к северо-западу от Курахово. Оттуда менее четырёх километров до села Старые Терны, захват которого будет означать фактическое блокирование Курахово с западной стороны. К Старым Тернам неприятель пробивается не только с севера, но и с востока, штурмуя село Берестки. Кроме того, как пишет украинский боец с позывным "Мучной", выход на высоты южнее Сонцовки усложнит положение Курахово в целом.

Вторая тенденция – попытки россиян "подрезать" выступ украинской обороны юго-восточнее Курахово. Враг начал наступать там на днях, и к настоящему времени россияне взяли под контроль почти половину территории "кармана". Штурмовые действия войск РФ также угрожает тыловым позициям украинской обороны по реке Сухие Ялы.

Именно в эту реку сейчас упёрлось российское наступление с юга в районе села Трудового. Замедлилось наступление РФ и западнее – у деревень Ясная Поляна и Максимовка, где уже несколько дней не было значимых продвижений. Российские военные паблики связывают это с необходимость подтянуть резервы, а также с переброской на это направление новых подразделений ВСУ.

На фоне описанного выше южное направление – в сторону сел Разлив и Константинополь – остаётся потенциально наиболее угрожающим для Украины, поскольку может блокировать с запада всю кураховскую группировку ВСУ. Судя по всему, командование это понимает, и сейчас туда отправлены подкрепления.

В то же время ситуация остается опасной для украинских войск.

Во-первых, трасса из Курахово, по которой снабжается город, уже находится под прямым огнём ствольной артиллерии РФ. До неё с севера и юга осталось по 6 и 9 километров соответственно (при дальности поражения пушек в 25-30 км).

Во-вторых, выход противника на эту трассу – это скорее вопрос времени, учитывая, что россияне продвигаются к ней с нескольких направлений.

По мнению украинского военного эксперта Константина Машовца, "Кураховский выступ" является "наиболее близким к ликвидации".

"Однако это совсем не означает, что так оно и случится в обязательном порядке", – добавил Машовец, заявляя, что с юга наступление россиян сейчас эффективно сдерживает оборона, выстроенная по реке Сухие Ялы.

Ранее военный паблик Deep State писал, что россияне продолжают активное продвижение под Курахово, стараясь зайти в тыл ВСУ.

Также сообщалось, что армия РФ начала попытки срезать "карман" к юго-востоку от Курахово.