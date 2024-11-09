Армия РФ начала попытки срезать "карман" к юго-востоку от Курахово. Согласно карте военного паблика Deep State, они атаковали на юг через трассу, ведущую в Курахово с востока, и продвинулись в направлении села Дальнее.

"Нашим воинам нужно как-то выбираться из кармана хотя бы в село Дальнее", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

Об атаке на юг пишет и военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.

Также это наступление потенциально угрожает заходом в тыл украинским войскам, обороняющимся по реке Сухие Ялы, которую с юга также штурмуют российские войска.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают активное продвижение под Курахово, стараясь зайти в тыл ВСУ.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Войска РФ вошли в село Сонцовка к северо-западу от Курахово, свидетельствует карта Deep State. Армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу в Курской области.

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