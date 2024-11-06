Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущей с запада на Курахово в Донецкой области.

Об этом свидетельствует карта военного ресурса Deep State.

От позиций РФ до посёлка осталось меньше 6 километров.

Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки.

По оценке военного обозревателя Bild Юлиана Репке, это продвижение РФ с юга создает угрозу окружения ВСУ на большом участке в районе Курахово. О такой угрозе говорили и украинские военные.

Война в Украине идет уже 985-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остается 21 километр. В ВСУ заявили, что российская армия готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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