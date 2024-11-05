Армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе Донецкой области начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщает военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

Со ссылкой на геолоцированные кадры из российских телеграм-каналов журналист заявил, что россияне уже захватили село Григоровка западнее Селидово и атакует Петровку. С этого участка до Днепропетровской области россиянам остался 21 километр, отметил Репке.

Напомним, Минобороны РФ заявило о полном захвате Селидово 29 октября.

Ранее сегодня Репке написал об угрозе попадания ВСУ в котел в районе Курахово.

О том, какой замысел может быть у российского командования под Курахово и Селидово, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 984-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово, после чего ВСУ окажутся под угрозой окружения. К северу от Курахово паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские военные сообщали, что потеряны Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

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