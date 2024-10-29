Армия РФ вышла на рекордные темпы захвата украинских территорий с начала вторжения. Об этом пишет Welt со ссылкой на подсчет Института изучения войны (ISW).

За неполный октябрь россияне захватили более 478 кв. км (по состоянию на 27.10), что является наибольшим показателем после марта 2022 года.

В августе 2024 было 477 кв. км, а сентябре - 459.

Отметим, что после 27 октября РФ еще продвинулась, так что итоговая цифра за месяц будет больше.

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.