Российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть Селидово Донецкой области. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

Напомним, украинские военные пишут, что захвачено уже все Селидово.

"По Селидово уже скажу как есть: наши козаки выходят с северо-западного фланга, по городу всё ещё работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п@д@рами. Вишнёвое к западу от Селидово тоже под контролем врага, уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку!" – написал военный с позывным "Мучной".

Также DS подтвердил захват почти всей Богоявленки (к северу от Угледара). Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне.

Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южнодонбасском фронте.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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