Украинский военный телеграм-канал Deep State подтверждает заявления о крупном продвижении РФ в Селидово и к югу от города.

Об этом вчера сообщали украинские военные.

Также паблик подтвердил заход россиян к западу от Угледара, в Измайловку, что блокирует сообщение с городом с запада, оставляя для коммуникаций только дорогу на юг.

Кроме того, россияне от Угледара подошли к окраинам Богоявленки.

Мы рассказывали в отдельном материале, что происходит в Селидово и Горняке.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.

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