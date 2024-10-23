Украинские военные пишут о сильно ухудшившейся для ВСУ ситуации в Селидово и в Горняке Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" пишет, что украинские войска уже потеряли контроль над восточной, южной и центральной частью Селидово.

Также он пишет, что россияне захватили Измайловку и "постепенно перебираются" в Новоселидовку, где уже заняли западную часть села.

Измайловка и Новоселидовка прикрывают западный фланг украинских войск в Горняке. Потеря этих населенных пунктов резко усложнит положение украинских подразделений в Горняке и в соседней Кураховке.

"Это свидетельствует о том, что враг уже может прорываться в тыл к югу Горняка и Кураховке. По Селидово мы потеряли контроль над восточной, южной и центральной частью города, под нашим контролем остаются западная и северная часть. Существует пока еще одна дорога по которой нужно срочно отходить, потому что сценарий вырисовывается ху@вый", – написал "Мучной".

Российские военные паблики также пишут о заходе армии РФ в центр Селидово, о захвате Измайловки и о штурме Новоселидовки. Они утверждают, что продвижение россиян в последние два дня на данном направлении значительно ускорилось.

Напомним, ранее украинские военные говорили об ухудшении ситуации в Селидово Донецкой области, где уже идут городские бои и осталась только одна дорога снабжения.

Также украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне продвинулись под Селидово, Курахово, Угледаром и Купянском.