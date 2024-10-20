Россияне перерезали все дороги снабжения под Селидово в Донецкой области, кроме одной.

Об этом пишет украинский боец с позывным "Мучной".

"В районе Селидово сценарий напоминает Угледар. Противник перерезал все дороги снабжения, остается одна, по которой двигаться очень небезболезненно. Этот город очень важно держать, потому что если потеряем, то начнутся проблемы уже на севере, а там трасса в Покровск", - заявил он.

Также, по словам "Мучного", в районе Звездного российские войска перешли через реку Волчья и "фактически вышли в тыл Горняка с юга".

Ранее украинские военные паблики писали о том, что россияне вошли в Селидово и продвинулись в Горняке.

Также военный эксперт Bild Юлиан Рёпке говорил, что ВСУ будут вынуждены отойти из Селидово, чтобы избежать окружения.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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