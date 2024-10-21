За выходные значительно ухудшилась для ВСУ ситуация в районе двух городов Донецкой области - Селидово и Горняка.

Вчера украинские военные сообщили, что россияне перерезали все дороги снабжения под Селидово, кроме одной.

Судя по картам, речь о трассе на Покровск. То есть, во многом повторяется ситуация с Угледаром.

Сегодня боец с позывным "Мучной" сообщил, что в Селидово россияне смогли продвинуться как на севере, так и в восточной части города, а также усиливают огневой контроль над ключевой дорогой в Покровск.

Российские паблики пишут, что идут их попытки с юга выйти на эту трассу в районе Вишневого. По картам украинского паблика Deep State, до этого села им еще далеко. Россияне же публикуют карты, по которым бои идут уже на подступах к Вишневому.

Военные паблики с обеих сторон пишут, что российские войска продвигаются по одноэтажной застройке Селидово, тогда как основной укрепрайон ВСУ в городе опирается на центральные кварталы многоэтажек (с другой стороны, до полноценного штурма многоэтажек в том же Угледаре дело не дошло, поскольку ВСУ покинули город под угрозой окружения).

"Наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас", - оценил ситуацию украинский офицер с позывным "Алекс".

Юго-восточнее, в Горняке россияне также имели продвижение. Причем как в самом городе, о чем писали украинские военные, так и к югу от него, со стороны Зоряного.

Отметим, что ранее Горняк штурмовали только с севера. А теперь начнут и с южного направления, что осложняет положение ВСУ в городе.

Российские паблики утверждают, что их войска контролируют треть застройки Горняка, а бои охватили половину города. Украина этого не комментировала.

Если будет захвачен Горняк, это сделает более уязвимой Кураховку, которую начнут штурмовать с севера. С юга поселок уже "подпирают" позиции РФ в Островском (там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны), а с востока бои идут в соседнем Зоряном.

Захват Кураховки позволит РФ срезать крупное вклинение ВСУ в этом районе, выровнять фронт, приступив уже к штурму и окружению еще одного города - Курахово.

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