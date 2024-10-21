Армия РФ захватила северную часть города Горняк в Донецкой области, который расположен к северо-востоку от Курахово.

Об этом в своём телеграм-канале пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, карту боевых действий предоставляют военные паблики.

По данным Мирошникова, россияне продвигаются прямо по городу, полностью заняв его северные кварталы. В настоящее время бои идут в центре Горняка, под контролем ВСУ остаются около 40% площади населённого пункта.

Также корреспондент сообщает, что на восточном берегу реки Волчья от плацдарма, развёрнутого украинскими силами, остался лишь небольшой участок удерживаемых позиций: максимум 1,5 км по ширине и 1 км вглубь. Это последний посёлок в окрестностях Горняка – Александрополь, за него уже начались бои, уточняет военкор.

На фоне этого Мирошников подтверждает фактическую потерю села Зоряного, которое накануне атаковали россияне. По его оценке, теперь положение Кураховки (населённый пункт к югу от Горняка) будет более чем трудным.

Ранее стало известно, что за прошедшие выходные ситуация для ВСУ значительно ухудшилась в районе двух городов Донецкой области ≥ Селидово и Горняка.

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