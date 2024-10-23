Целый ряд российских продвижений на фронте фиксирует украинский военный телеграм-канал Deep State.

Во-первых, на Селидовском участке россияне продвинулись к востоку от города, войдя на его восточные окраины.

При этом украинские военные сообщают, что россияне вошли также в северную часть Селидово. Как пишет боец с позывным "Мучной", с этой стороны идут бои в промзоне.

Также ранее военные заявляли, что россияне уже вышли на окрестности Вишневого к западу от Селидово, что на карте Deep State пока не отражено. Такой выход грозит окружением города, поскольку из Вишневого трасса Селидово-Покровск, по которой снабжается гарнизон ВСУ, находится уже в зоне прямой видимости.

Во-вторых, паблик показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино (в район Новодмитровки), а также к востоку от Курахово, где уменьшилось вклинение ВСУ в российские позиции (район Зоряного).

По данным украинских военных, на том же выступе бои идут уже в центре города Горняк (карта DS этого не подтверждает).

Южнее у россиян двухкилометровое продвижение со стороны захваченного Угледара в сторону Богоявленки.

Севернее, на Лиманском направлении, был крупный сдвиг фронта в районе Невского. РФ продвинулась на участке длиной до шести километров и глубиной до четырех, захватив Новосадово и выйдя на берег реки Жеребец. Судя по всему, будут продолжаться попытки вытеснить ВСУ с левого берега реки и переправиться на правый.

Под Купянском Deep State заявил, что россияне захватили большую часть села Кругляковка на левом берегу реки Оскол.

Война в Украине идет уже 971-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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