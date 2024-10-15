За август и сентябрь РФ захватила в 5,5 раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год - OSINT
За август-сентябрь 2024 года Россия захватила в 5,5 раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год.
Об этом свидетельствует инфографика украинского OSINT-проекта.
Данные приведены по состоянию на 1 октября:
- 2023 год - 148,6 кв. км.;
- август 2024 - 350,7 кв. км.;
- сентябрь 2024 - 467,7 кв. км..
Среди основных причин такого ускорения наступления РФ аналитики называют дефицит оружия и изменение российской тактики.
Также Кабмин предлагает забирать у украинцев землю для постройки фортификаций. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующий законопроект был одобрен на заседании.
После окончания военного положения землю (или ее часть) могут вернуть, выкупить или забрать (провести принудительное отчуждение).
Война в Украине идет уже 965-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продвинулись в трех местах под Часовым Яром, сообщает DeepState. Продвижение было к югу от города, а также к северу - в районах Калиновки и Григорьевки. DeepState пишет о продвижении российских сил в районе Ольговки и соседнего с ней Кремяного Курской области.
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