Российские войска продвинулись в трех местах под Часовым Яром Донецкой области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Продвижение было к югу от города, где РФ захватила развилку дорог, которая ведет в Часов Яр из Бахмута и Константиновки. А также к северу - в районах Калиновки и Григорьевки.

Российские паблики тоже пишут об этих продвижениях.

Судя по конфигурации наступлений, Часов Яр, где в последние недели было относительное затишье, россияне пытаются охватить с флангов.

Ранее минобороны РФ заявило о захвате села Левадное в Запорожской области, что находится к западу от Великой Новоселки.

Накануне украинские военные паблики подтверждали продвижение российских войск на этом участке.

Однако карта Deep State на данный момент указывает его под контролем ВСУ.

Война в Украине идет уже 964-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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