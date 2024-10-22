Войска РФ могут начать наступление на Запорожье.

Об этом пишет The Economist.

"Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины", - говорится в статье.

Тот же источник заявил журналу, что Россия уже вернула себе до половины территории, которую Украина ранее захватила в Курской области.

Запорожская и Днепропетровская область имеют для обороноспособности Украины стратегическое значение, куда большее, чем Донбасс, где сейчас идут основные боевые действия.

О том, что россияне могут начать наступление в Запорожской области, в Украине говорят с начала октября.

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военные сообщают, что в Селидово россияне продвинулись на севере и в восточной части города, усиливают огневой контроль над ключевой дорогой в Покровск. Также в Горняке РФ имела продвижение. Войска РФ практически вышли на левый берег реки Оскол через северную половину села Кругляковка

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