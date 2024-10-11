РФ начнет стратегическое наступление по всему фронту уже в ближайшие дни.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"У россиян идет накопление ударных группировок. Полезут по всему фронту, от Запорожья до Купянска. Готовят стратегическое наступление. Вопрос дней", – написал он.

Между тем на Западе считают, что в следующем году Украина сможет начать новое масштабное контрнаступление.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о продвижении россиян в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово Донецкой области. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявляли, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.