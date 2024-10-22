Во вторник, 22 октября, в Украине идет 970-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

09:36 Фото последствий прилета "Шахеда" по частному дому в Сумах. Погибла семья.

По данным местных СМИ, под завалами нашли тела 50-летней женщины, ее 14-летней дочери и 62-летней сестры.

Супруга погибшей достали из-под завалов живым, он госпитализирован.

Повреждены и соседние дома.

09:31 Энергодар остался без света из-за прилётов, заявляют назначенные РФ "власти".

Украину обвиняют в обстрелах инфраструктуры города и территории, приближенной к Запорожской АЭС. Сообщается об одном погибшем.

Украина этой информации не подтверждала.

09:02 Россияне ночью атаковали Украину 60 дронами - "Шахедами", а также беспилотниками неустановленного типа.

Сбито было 42 дрона в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Еще четыре беспилотника вернулись на территорию РФ и Беларуси, заявляют ВСУ. Один дрон пока еще в воздушном пространстве Украины.

08:14 Взрывы в Сумах.

08:10 Такие взрывы сегодня звучали в Днепре.

Власти региона заявляют об атаке "Шахедов". Заявляется, что незначительно пострадали частные дома.

08:01 Пишут, что это пожар на спиртзаводе в Тамбовской области РФ, который атаковали беспилотники.

Сообщают, что возгорание уже потушено.

Ещё два аналогичных завода попали под удар в Тульской области.

07:44 Налет беспилотников на город Ефремов Тульской области РФ.

Власти региона заявили о том, что были атакованы два спиртзавода.

Также об ударе по спиртзаводу "Биохим" заявил губернатор Тамбовской области России.

07:38 Утром "Шахеды" ударили по многоквартирному дому в Сумах и объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает областная администрация.

В частном секторе после атаки дронов погибли три человека, среди них ребенок.