Во вторник, 22 октября, в Украине идет 970-й день войны с Россией.
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Последние новости
09:36 Фото последствий прилета "Шахеда" по частному дому в Сумах. Погибла семья.
По данным местных СМИ, под завалами нашли тела 50-летней женщины, ее 14-летней дочери и 62-летней сестры.
Супруга погибшей достали из-под завалов живым, он госпитализирован.
Повреждены и соседние дома.
09:31 Энергодар остался без света из-за прилётов, заявляют назначенные РФ "власти".
Украину обвиняют в обстрелах инфраструктуры города и территории, приближенной к Запорожской АЭС. Сообщается об одном погибшем.
Украина этой информации не подтверждала.
09:02 Россияне ночью атаковали Украину 60 дронами - "Шахедами", а также беспилотниками неустановленного типа.
Сбито было 42 дрона в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
Еще четыре беспилотника вернулись на территорию РФ и Беларуси, заявляют ВСУ. Один дрон пока еще в воздушном пространстве Украины.
08:14 Взрывы в Сумах.
08:10 Такие взрывы сегодня звучали в Днепре.
Власти региона заявляют об атаке "Шахедов". Заявляется, что незначительно пострадали частные дома.
08:01 Пишут, что это пожар на спиртзаводе в Тамбовской области РФ, который атаковали беспилотники.
Сообщают, что возгорание уже потушено.
Ещё два аналогичных завода попали под удар в Тульской области.
07:44 Налет беспилотников на город Ефремов Тульской области РФ.
Власти региона заявили о том, что были атакованы два спиртзавода.
Также об ударе по спиртзаводу "Биохим" заявил губернатор Тамбовской области России.
07:38 Утром "Шахеды" ударили по многоквартирному дому в Сумах и объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает областная администрация.
В частном секторе после атаки дронов погибли три человека, среди них ребенок.