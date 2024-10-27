Украинский военный с позывным "Мучной" сообщает о потере Горняка Донецкой области. Вчера об этом писали российские паблики.

"Враг смог забрать полностью Горняк под свой контроль, в городе еще остаются наши казаки в подвале. Судьба одних будет неизвестна, другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", - сообщил он.

По его словам, "если такие темпы будут продолжаться, то за пару дней заберут и Кураховку". Основной причиной отступлений он видит "дисмотивацию" личного состава и некомпетентность командиров.

Согласно карте военного паблика Deep State, Горняк захвачен наполовину, остальная часть в "серой зоне". При этом паблик подтверждает данные о продвижении РФ в районе Александрополя южнее Кураховки (украинские военные сообщали, что весь поселок потерян).

За минувшие сутки россияне закрепились в Шахтерском, куда продвинулись накануне. Далее они атаковали чуть восточнее - село Новоукраинка, продвинувшись почти на четыре километра.

Севернее Угледара россияне вошли в Богоявленку, а западнее Великой Новоселки захватили Левадное (Времьевский выступ, Запорожская область).

Об этом сообщает украинский паблик Deep State.

Суммарно по всем трем участкам россияне наступают на фронте шириной 20-25 километров.

Ранее мы анализировали, что наступление РФ с юга при одновременных ударах с севера может представлять угрозу для всех сил ВСУ к юго-западу от Донецка, и, особенно, для Курахово.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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