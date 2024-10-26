Россияне планируют начать охват Курахово с севера, чтобы зайти в тыл его обороны. Для этого они атаковали и продвинулись в направлении Новодмитровки и Кременной Балки к западу от Цукурино.

Об этом пишет украинский боец с позывным "Мучной".

О наступлении на Новодмитровку сообщают и российские паблики. Они заявляют о продвижении до двух километров с севера на юг, по трассе от Вишневого. Цель, как заявляется - выйти с северо-запада в тыл группировке ВСУ в Курахово и всего района к югу от него.

Отметим, что со стороны Новодмитровки дорога ведет на запад от Курахово.

Одновременно вчера началось новое наступление российских войск южнее - под Великой Новоселкой.

Там они, как уже сообщалось, продвинулись почти на семь километров со стороны Золотой Нивы, атаковав деревню Шахтерское. По карте Deep State, бои идут в южной части села.

Само это направление ведет в сторону трассы, которая тянется из Курахово на запад, в Запорожскую область. До нее от Шахтерского 14 километров. Перерезание трассы будет означать блокирование Курахово и всего района к югу от него.

О том, что главный замысел российского командование - нанесение ударов с юга и с севера для захода с запада в тыл Курахово с целью окружения украинских войск к западу и к юго-западу от Донецка (или с целью принуждения их к отходу под угрозой окружения) мы писали ещё в начале августа.

Как видим, именно в этом направлении россияне сейчас и идут.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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