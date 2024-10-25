До 60% снарядов, которые РФ использовала против Украины в последнее время, изготовлены в Северной Корее. Еще 10% боеприпасов из Ирана и только 30% - российские.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в украинской разведке.

Анализ разведки показал, что с августа прошлого года Пхеньян отправил России около 8 миллионов снарядов калибра 122 мм и 152 мм, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4.

1500 солдат были отправлены на подготовку в РФ и вторая партия готовится вскоре к ним присоединиться. Всего в РФ запланировано развертывание около 10 тысяч северокорейских солдат.

Также КНДР отправила в Россию много высокопоставленных офицеров, включая трехзвездного генерала, который командует силами специальных операций, свидетельствуют южнокорейские документы. Войска связаны с самыми элитными силами Северной Кореи, известными как "Штормовой корпус".

Сегодня главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому, что 27-28 октября Россия задействует первых северокорейских военных в зонах боевых действий.

Напомним, РФ и КНДР подписали договор, в котором есть пункт об отправке войск в случае нападения на одну из сторон. Мы анализировали, могут ли Россия и Северная Корея применить этот пункт после вторжения ВСУ в Курскую область.