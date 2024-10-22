Североатлантический альянс не может подтвердить факт привлечения войск Северной Кореи в войну против Украине на стороне Москвы и ждёт информации по этому поводу от Южной Кореи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Генсек отметил, что информационная встреча состоится в Альянсе в начале следующей недели, поскольку президент Южной Кореи Юн Сок Йоль дал утвердительный ответ.

"Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает преступную российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию", – сказал Рютте.

"Но на данный момент я не могу этого подтвердить, прежде чем мы получим обновлённую информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", – добавил он.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что РФ готовит для участия в Украине 12 тысяч военнослужащих из КНДР.

Ранее глава Пентагона не смог подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в РФ.