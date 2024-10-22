КНДР отправила в РФ не только сухопутные войска, но и пилотов, которые могут управлять российскими военными самолетами.

Об этом заявил представитель правительства Южной Кореи, его слова приводит издание Newsweek.

По данным Сеула, летчики попали во Владивосток даже раньше пехоты, еще в сентябре. Там они могут проходить обучение на российских самолетах, поставленных в Северную Корею. Но не исключено, что их готовят для войны в Украине, так как Россия испытывала дефицит пилотов.

В последнее время много говорят об отправке в Украину сил из КНДР или об участии корейских специалистов в войне на стороне РФ. Так, британская газета The Telegraph сообщила, что Северная Корея может направить в помощь россиянам для войны с Украиной свои Силы специальных операций.

О том, что Северная Корея намерена отправить военный контингент в помощь Москве, не раз заявлял Владимир Зеленский.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину. Он отметил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой.

В самой КНДР твердо отрицают, что планируют направить или уже направили своих солдат на войну с Украиной.