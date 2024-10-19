Северная Корея может направить в помощь россиянам для войны с Украиной свои Силы специальных операций (SOF).

Статью с таким предположением опубликовала британская газета The Telegraph.

Во всех странах войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". В докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащёнными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Как пишет издание, северокорейский спецназ численностью 200 тысяч человек личного состава располагает 12-ю легкими пехотными бригадами, тремя разведывательными подразделениями, тремя воздушно-десантными дивизиями и тремя подразделениями снайперов.

Для сравнения, численность спецподразделений западных стран на порядки ниже. Считается, что британская SAS имеет всего 500 действующих военных. Американские Delta Force насчитывают около 2000 действующих бойцов.

В то же время военные эксперты считают, что спецназ Ким Чен Ына отстаёт в оборудовании для дешифровки сигналов и наведения оружия, а также не располагает передовыми взрывчатыми веществами.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участие солдат КНДР в войне с Украиной может привести к расширению конфликта на территорию Азии.

Ранее о том, что Северная Корея намерена отправить военный контингент в помощь Москве, говорил Владимир Зеленский.