КНДР "практически включилась" в войну РФ против Украины.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский в вечернем обращении со ссылкой на данные разведки.

"Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР – о намерениях россиян на осень-зиму. Все довольно подробно. Практически включение в войну Северной Кореи", – сказал президент.

Ранее он уже заявлял, что Москва и Пхеньян договорились о "передаче людей".

А до этого источники в ГУР сообщали западной прессе, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи могут отправить воевать в Украину. Этот военный контингент россияне могут использовать в приграничных с Украиной регионах, чтобы освободить собственный личный состав для участия в боевых действиях против Киева.

Война в Украине идет уже 964-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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