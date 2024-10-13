Владимир Зеленский заявил, что союзничество между Россией и Северной Кореей - "это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей".

Об этом президент Украины сказал в своем очередном вечернем обращении.

Верховный главнокомандующий также отметил, что вся следующая неделя будет посвящена работе с западными партнёрами.

"Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", – анонсировал Зеленский.

Ранее источники в ГУР сообщали западной прессе, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи могут отправить воевать в Украину.

Этот военный контингент россияне могут использовать в приграничных с Украиной регионах, чтобы освободить собственный личный состав для участия в боевых действиях против Киева.

"Это могло бы оказать значительное влияние. Особенно если мы говорим об высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", – прокомментировал ситуацию представитель украинской разведки.

Война в Украине продолжается уже 963-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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