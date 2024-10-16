В НАТО не могут подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на брифинге.

Журналист поинтересовался у Рютте, может ли он подтвердить, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает не только военную помощь, но и отправку на поле боя северокорейских солдат.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, но, очевидно, они вызывают беспокойство", - ответил генсек.

Напомним, в последние несколько дней Украина делает регулярные заявления о подготовке и даже участии северокорейских солдат в войне на стороне России. Однако никаких других подтверждений эта информация пока не имеет, а Москва и КНДР ее отрицают.

Между тем в Офисе президента Украины продолжают развивать тему участия КНДР в войне против Украины и заявляют, что Запад должен открыть второй фронт против России.

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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