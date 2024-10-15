В Офисе президента Украины продолжают развивать тему участия КНДР в войне против Украины и заявляют, что Запад должен открыть второй фронт против России.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия, КНДР и Иран, а также некоторые "страны с богатыми ресурсами" основали антизападный "картель", который "перешел к атакам на мировой порядок".

Украина, по его словам, не имеет ресурсов, чтобы противостоять этому блоку, а западное противодействие "опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям".

"Отсутствие реакции на массовые поставки "Шахедов" из Ирана подтолкнуло Россию к покупке иранских баллистических ракет. Для КНДР прошла безнаказанной продажа россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу", - заявил Подоляк.

"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками второго фронта", - резюмировал Подоляк и призвал ввести санкции против нефтяной промышленности России и Ирана.

Напомним, в последние несколько дней Украина делает регулярные заявления о подготовке и даже участии северокорейских солдат в войне на стороне России. Однако никаких других подтверждений эта информация пока не имеет, а Москва и КНДР ее отрицают.

Поэтому до конца непонятно, действительно ли корейские солдаты вот-вот многими тысячами попадут на фронт либо заявления Украины об участии КНДР в войне на стороне РФ - это попытка активизировать действия Запада в направлении помощи ВСУ.