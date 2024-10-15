Армия РФ хочет достичь максимальных результатов до зимы и не готовится к морозам. Об этом заявила спикер группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - сказала она.

ВСУ же, по ее словам, к зиме готовится. Поэтому прогнозируется, что россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.

Также "Суспильне" со ссылкой на источник в разведке сообщает, что Россия хочет отправить северокорейских военных в Курскую область.

Сообщается, что сейчас в армии РФ на базе 11 ОДШБр формируется особый батальон до 3000 человек, укомплектованный гражданами КНДР.

Уже идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами.

Источник предполагает, что его отправят под Суджу, которую удерживают ВСУ.

Накануне президент Владимир Зеленский говорил, что КНДР "практически включилась" в войну РФ против Украины, и что они договорились о "передаче людей".