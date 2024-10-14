Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Соответствующий законопроект появился в базе законодательной деятельности Госдумы.

Сам договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Он предусматривает военную и другую помощь одной из стран в случае нападения на другую, а именно:

если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь (статья 4);

в случае возникновения угрозы совершения против одной из сторон вооруженной агрессии стороны задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций для координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи (статья 3);

каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны;

стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности (статья 8);

стороны на постоянной основе поддерживают и развивают отношения стратегического партнерства.

Ранее в Украине заявили об участии в боях на стороне РФ военных из КНДР.

А сегодня Владимир Зеленский сказал, что Северная Корея практически включилась в войну РФ против Украины.