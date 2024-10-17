Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) готовит 10 тысяч солдат для отправки в Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте по итогам встречи.

"Мы знаем, что есть 10 000 солдат Северной Кореи, которых готовятся послать воевать против нас", - заявил он журналистам в Брюсселе, добавив, что это "сухопутные войска, другой тактический персонал".

"Это первый шаг к мировой войне", считает Зеленскй.

Он также сообщил, что северокорейские офицеры уже прибыли в Украину, очевидно имея в виду инструкторов, которые помогают российским вооруженным силам использовать ракеты, предоставленные Пхеньяном.

"Из-за пробела в мобилизации, из-за больших потерь русских, а [президент России Владимир] Путин очень боится мобилизации. . . именно поэтому он пытается вовлечь в эту войну других участников", - заявил Зеленский.

Однако Рютте на той пресс-конференции заявил, что у НАТО нет информации, что северокорейские военные привлечены к войне в Украине.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил в Брюсселе на саммите Европейского Совета. На мероприятии он сделал заявление, в частности, об участии в войне сил КНДР. По его словам, Северная Корея готовит контингент для войны в Украине.

Как мы писали, в последнее время Украина делает регулярные заявления о подготовке и даже участии северокорейских солдат в войне на стороне России. Однако никаких других подтверждений эта информация пока не имеет, а Москва и КНДР ее отрицают.

Между тем в Офисе президента Украины продолжают развивать тему участия КНДР в войне против Украины и заявляют, что Запад должен открыть второй фронт против России.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пообещал "безоговорочно поддержать" Путина в войне с Украиной.