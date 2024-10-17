Президент Владимир Зеленский выступил в Брюсселе, где проходит саммит Европейского Совета. На мероприятии он сделал заявления по поводу вступления Украины в НАТО, саммита мира и участия в войне сил КНДР.

"В разговоре с Дональдом Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие как средство защиты, либо нужен какой-то альянс. А мы не знаем действенного альянса, кроме НАТО. Сейчас мы выбираем НАТО. Россия нарушила Будапештский меморандум", - сказал Зеленский.

Что касается второго саммит мира, то, по словам президента, он состоится независимо от того, будут ли выполнены пункты плана победы. Но при их невыполнении переговорные позиции Украины на саммите будут гораздо слабее.

Также Зеленский сообщил, что КНДР готовит контингент для войны в Украине.

"Есть информация, что КНДР готовит контингент для войны в Украине, я говорил об этом с США и партнерами", - заявил он.

Ранее президент в Брюсселе говорил, что в его плане победы содержится предложение разместить в Украине комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который должен принудить Москву к переговорам.

Вчера генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что в НАТО не могут подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в войне против Украины.